В Белом доме прокомментировали слова Путина о Шерхане и шакале Табаки
Во время своего послания Федеральному собранию Владимир Путин сравнил недоброжелателей России с персонажами "Книги джунглей" Редьярда Киплинга тигром Шерханом и шакалом Табаки. В Белом доме рассказали, как восприняли такие слова главы Кремля.
Источник:ютуб Белого дома
Путин процитировал Киплинга, сравнив недоброжелателей России с главными антагонистами "Маугли".
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Как на заявления главы Кремля отреагировали в США
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не принимают во внимание критику Запада при обращении президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.
Я не думаю, что мы воспринимаем что-то, что сказал президент Путин, очень лично,
– отметила Псаки.
И добавила, что у США "толстая кожа".
Что известно о словах Путина
- Российский президент сравнил тех, кто недоброжелательно относится к России с персонажами из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга – тигром Шерханом и мелкими шакалами.
- По словам Путина, недоброжелатели "цепляют Россию" и крутятся возле нее, как тигр Шерхан и его подельник Табаки.
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