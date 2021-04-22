Во время своего послания Федеральному собранию Владимир Путин сравнил недоброжелателей России с персонажами "Книги джунглей" Редьярда Киплинга тигром Шерханом и шакалом Табаки. В Белом доме рассказали, как восприняли такие слова главы Кремля.

Путин процитировал Киплинга, сравнив недоброжелателей России с главными антагонистами "Маугли".

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Как на заявления главы Кремля отреагировали в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не принимают во внимание критику Запада при обращении президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Я не думаю, что мы воспринимаем что-то, что сказал президент Путин, очень лично,

– отметила Псаки.

И добавила, что у США "толстая кожа".

Что известно о словах Путина