Під час свого послання до Федеральних зборів Володимир Путін порівняв недоброзичливців Росії з персонажами "Книги джунглів" Редьярда Кіплінга тигром Шерханом та шакалом Табакі. У Білому домі розповіли, як сприйняли такі слова глави Кремля.

Путін процитував Кіплінга, порівнявши недоброзичливців Росії з головними антагоністами "Мауглі".

До теми "Ведмідь, з яким немає миру": що Кіплінг, якого цитував Путін, писав про Росію

Як на заяви глави Кремля відреагували у США

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати не беруть до уваги критику Заходу під час звернення президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Я не думаю, що ми сприймаємо щось, що сказав президент Путін, дуже особисто,

– зазначила Псакі.

Та додала, що у США "товста шкіра".

Що відомо про слова Путіна