Володимир Путін під час свого послання до Федеральних зборів відзначив англійського поета та прозаїка Редьярда Кіплінга. Глава Кремля порівняв недоброзичливців Росії з персонажами з "Книги джунглів". Однак Кіплінг ставився до Росії не так вже й добре.

Путін цитував Кіплінга, відзначаючи його талант. Однак думка письменника про Росію та її народ, мабуть, не сподобалася б російському лідеру.

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Що про Кіплінга казав у зверненні Путін

Лідер Кремля порівняв недоброзичливців Росії з персонажами з "Книги джунглів" – тигром Шерханом та дрібними шакалами (табакі).

Чіпляють Росію то тут, то там, без будь-яких причин. І, звичайно, навколо них одразу, як навколо Шерхана, крутяться всілякі дрібні табакі. Все як у Кіплінга, підвивають, щоб задобрити свого суверена,

– зазначив глава Росії.

Він також наголосив, що "Кіплінг – великий письменник".

Як про Росію відгукувався Кіплінг

Поет вважав Російську імперію головною загрозою для Великої Британії, а росіян описував як найзахідніший зі східних народів, який лише прикидається цивілізованою нацією.

В оповіданні "Колишній" Кіплінг писав: "Зрозумійте мене правильно: всілякий росіянин – мила людина, поки не нап'ється. Як азіат він чарівний. І лише коли наполягає, щоб до росіян ставилися не як до найбільш західного зі східних народів, а, навпаки, як до найбільш східного із західних, перетворюється на етнічне непорозуміння, з яким, право, нелегко мати справу. Він сам ніколи не знає, яка сторона його натури візьме гору в наступну мить".

Він також є автором рядків: "Немає миру з ведмедем, що ходить, мов чоловік". Це вірш Кіплінг написав у серпні 1898 року. Тоді Росія брала участь у конфлікті в Маньчжурії та попросила Британію вивести свої війська з Порт-Артура. Англійці погодилися, однак згодом дізналися, що Росія таємно зібралася закупити кораблі у Німеччині, яка ворогувала з Британією.

Крім того, Кіплінг негативно відгукувався про більшовиків. Поет був переконаний, що вони знищують все хороше, що є в Росії. У 1917 – 1918 роках Кіплінг написав поезії, присвячені Росії, з доволі промовистими назвами: "Раб, який царює", "Росія – пацифістам". У віршах автор застерігав та закликав не загравати з більшовицькою владою.

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