Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию отметил английского поэта и прозаика Редьярда Киплинга. Глава Кремля сравнил недоброжелателей России с персонажами из "Книги джунглей". Однако Киплинг относился к России не так уж хорошо.

Путин цитировал Киплинга, отмечая его талант. Однако мнение писателя о России и ее народе, пожалуй, не понравилось бы российскому лидеру.

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Что о Киплинге говорил в обращении Путин

Лидер Кремля сравнил недоброжелателей России с персонажами из "Книги джунглей" – тигром Шерханом и мелкими шакалами (табаки).

Цепляют Россию то тут, то там, без каких-либо причин. И, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всевозможные мелкие табаки. Все как у Киплинга, подвывают, чтобы задобрить своего суверена,

– отметил глава России.

Он также подчеркнул, что "Киплинг – великий писатель".

Как о России отзывался Киплинг

Поэт считал Российскую империю главной угрозой для Великобритании, а русских описывал как самый западный из восточных народов, который лишь притворяется цивилизованной нацией.

В рассказе "Бывший" Киплинг писал: "Поймите меня правильно: всякий русский – милый человек, пока не напьется. Как азиат он неотразим. И лишь когда настаивает, чтобы к русским относились не как к самому западному из восточных народов, а, напротив, как к самому восточному из западных, превращается в этническое недоразумение, с которым, право, нелегко иметь дело. Он сам никогда не знает, какая сторона его натуры возьмет верх в следующий миг".

Он также автор строк: "Нет мира с медведем, который ходит, как человек". Это стихотворение Киплинг написал в августе 1898 года. Тогда Россия участвовала в конфликте в Маньчжурии и попросила Британию вывести свои войска из Порт-Артура. Англичане согласились, однако впоследствии узнали, что Россия тайно собралась закупить корабли у Германии, которая враждовала с Британией.

Кроме того, Киплинг негативно отзывался о большевиках. Поэт был убежден, что они уничтожают все хорошее, что есть в России. В 1917 – 1918 годах Киплинг написал стихи, посвященные России, с весьма красноречивыми названиями: "Раб, который царствует", "Россия – пацифистам". В стихах автор предостерегал и призывал не заигрывать с большевистской властью.

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