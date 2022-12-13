Следовательно, Украина еще тогда ожидала скорейшей передачи авиации, которая так необходима нашим защитникам. Однако сложилась несколько обманчивая ситуация. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Почему передача истребителей так задержалась

Дело в том, что в конце лета в Словакии провели демонстративные полеты, прощание пилотов с самолетами и даже объявили, что туда прибывают украинские специалисты. Впоследствии появились фотографии этих МиГов с натовскими крыльями и подвесами, поэтому, по словам Жданова, создалось впечатление, что самолеты уже передали Украине.

Сегодня же есть основания полагать, что эти истребители проходили либо американскую, либо израильскую модернизацию. И теперь, чтобы передать их Украине, вероятно, нужно согласие третьей стороны, которая занималась этой модернизацией и устанавливала соответствующую авионику. А этого можно ждать месяцами.

"Или их может настичь та же участь, что и польские самолеты, которые были перегнаны на авиабазу в "Рамштайн" для того, чтобы сделать невозможной их передачу в Украину", – считает Жданов.

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Когда Украина может получить натовские самолеты

Военный эксперт считает, что Украина близится к тому сроку, когда можно будет сказать, что наши пилоты, проходящие обучение в США, уже готовы. Он предполагает, что это произойдет весной следующего года, ведь для того, что более или менее подготовить опытного пилота нужно от 6 месяцев до года.

Вспоминая первое интервью с нашими пилотами в США американским СМИ, я думаю, что весной у нас могут появиться самолеты западного образца типа A-10 или F-16, F-15, F-18,

– говорит Жданов.

Что говорят в Словакии относительно МиГ-29