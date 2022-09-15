Украинцам точно не стоит беспокоиться о результатах этого опроса, ведь социология там явно манипулятивная. Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Николай Давидюк.

Любопытно Венгрия попалась на коррупции: ее могут исключить из ЕС

Сомнительный соцопрос

Результаты этого опроса появились в украинском информационном пространстве как некий вброс. Эксперт не исключает, что это может быть и настоящая социология, но кто ее проводил – неизвестно.

Давайте зададим себе простой вопрос: вы слышали хоть раз об этой социологической компании? Поэтому сейчас плакать, что мы "потеряли" Словакию… Там сейчас выборы, пророссийское правительство хочет прийти к власти, свергли проевропейское правительство, которое помогало Украине,

– объясняет Николай Давидюк.

Он отмечает, что правительство сбросили благодаря высоким ценам на газ. В этом, мол, и есть план путина – высокими ценами сбрасывать правительства и назначать свои.

"Можно ли под это российским политтехнологам заказывать социологию? Но 100%. Взяли манипулятивные вопросы: "Хотите ли вы, чтобы война в Европе остановился и завершился кризис?" Да, хотим – 99%", – рассказывает политолог.

Он вспомнил, какие аффилированные с медведчуком социологи проводили опрос, показывавший якобы "поддержку путина в Украине". Впрочем, где сейчас медведчук и его политтехнологи – всем известно.

Николай Давидюк: о войне и методах россии – смотрите видео

Сначала социология – потом солдаты

Специалист отметил, что такие "опросы" являются частью плана распространения "русского мира". Мол, после такой социологии приходят солдаты ее "вставлять" в головы – насилуют, убивают и воруют словацкие стиральные машинки.

Это все позже. Первой приходит "социология", приходят пророссийские политики, российские банки, энергетические компании, а затем приходят солдаты.

– заявил Николай Давидюк.

Следовательно, он считает, что появление таких опросов – определенный колокольчик, но не катастрофа. Более того, это колокольчик прежде всего для самой Словакии, потому что Украина уже жнет плоды той "социологии", которая была у нас.

"Утратим ли мы Словакию? Ни не потеряем – ни как союзника, ни как партнера. Ведь все понимают страх и ненависть по отношению к россии, даже пророссийские правительства", – заверил политолог.

В качестве примера он привел случай с Венгрией, которая вроде бы пророссийская, но как только Евросоюз думает забрать финансирование, как она сразу бежит обратно в Европу.

Что не так со словацкой социологией