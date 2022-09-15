Украинцам точно не стоит беспокоиться о результатах этого опроса, ведь социология там явно манипулятивная. Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Николай Давидюк.
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Сомнительный соцопрос
Результаты этого опроса появились в украинском информационном пространстве как некий вброс. Эксперт не исключает, что это может быть и настоящая социология, но кто ее проводил – неизвестно.
Давайте зададим себе простой вопрос: вы слышали хоть раз об этой социологической компании? Поэтому сейчас плакать, что мы "потеряли" Словакию… Там сейчас выборы, пророссийское правительство хочет прийти к власти, свергли проевропейское правительство, которое помогало Украине,
– объясняет Николай Давидюк.
Он отмечает, что правительство сбросили благодаря высоким ценам на газ. В этом, мол, и есть план путина – высокими ценами сбрасывать правительства и назначать свои.
"Можно ли под это российским политтехнологам заказывать социологию? Но 100%. Взяли манипулятивные вопросы: "Хотите ли вы, чтобы война в Европе остановился и завершился кризис?" Да, хотим – 99%", – рассказывает политолог.
Он вспомнил, какие аффилированные с медведчуком социологи проводили опрос, показывавший якобы "поддержку путина в Украине". Впрочем, где сейчас медведчук и его политтехнологи – всем известно.
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Сначала социология – потом солдаты
Специалист отметил, что такие "опросы" являются частью плана распространения "русского мира". Мол, после такой социологии приходят солдаты ее "вставлять" в головы – насилуют, убивают и воруют словацкие стиральные машинки.
Это все позже. Первой приходит "социология", приходят пророссийские политики, российские банки, энергетические компании, а затем приходят солдаты.
– заявил Николай Давидюк.
Следовательно, он считает, что появление таких опросов – определенный колокольчик, но не катастрофа. Более того, это колокольчик прежде всего для самой Словакии, потому что Украина уже жнет плоды той "социологии", которая была у нас.
"Утратим ли мы Словакию? Ни не потеряем – ни как союзника, ни как партнера. Ведь все понимают страх и ненависть по отношению к россии, даже пророссийские правительства", – заверил политолог.
В качестве примера он привел случай с Венгрией, которая вроде бы пророссийская, но как только Евросоюз думает забрать финансирование, как она сразу бежит обратно в Европу.
Что не так со словацкой социологией
- Говорит о неоднозначном опросе "Как дела, Словакия?". Согласно ему, будто более половины населения Словакии склоняется к победе россии в войне, победы Украины хотят чуть более 30%.
- В то же время, к этому опросу есть сразу несколько вопросов, касающихся его объективности. Во-первых, из-за манипулятивности вопроса: вместо просто выбрать сторону, которую поддерживают словаки, им предлагали шкалу от 1 до 10, где 1 – желание однозначной победы россии, а 10 – однозначной победы Украины.
- Кроме того, сомнительны и сроки проведения опроса. Его провели еще в июле. В то же время в свет оно появилось только сейчас – через два месяца. Зачем была такая длительная пауза между проведением и публикацией – вопрос открытый.