Українцям точно не варто перейматися результатами цього опитування, адже соціологія там явно маніпулятивна. Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк.
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Сумнівне соцопитування
Результати цього опитування з'явилися в українському інформаційному просторі як якийсь вкид. Експерт не виключає, що це може бути й справжня соціологія, але хто її міряв – невідомо.
Давайте задамо собі просте питання: ви чули хоч раз про цю соціологічну компанію? Тому зараз плакати, що ми "втратили" Словаччину… Там зараз вибори, проросійський уряд хоче прийти до влади, скинули проєвропейський уряд, який допомагав Україні,
– пояснює Микола Давидюк.
Він наголошує, що уряд скинули завдяки високим цінам на газ. У цьому, мовляв, і є план путіна – високими цінами скидати уряди й призначати свої.
"Чи можна під це російським політтехнологам замовляти соціологію? Та 100%. Взяли маніпулятивні питання: "Чи хочете ви, щоб війна в Європі зупинилася й завершилася криза?" Так, хочемо – 99%", – розповідає політолог.
Він пригадав, які афілійовані з медведчуком соціологи проводили опитування, які показували буцімто "підтримку путіна в Україні". Втім, де зараз медведчук і його політтехнологи – усім відомо.
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Спершу соціологія – потім солдати
Фахівець відзначив, що такі "опитування" є частиною плану поширення "руского міра". Мовляв, після такої соціології приходять солдати її "вставляти" в голови – ґвалтують, вбивають і крадуть словацькі пральні машинки.
Це все згодом. Першою приходить "соціологія", приходять проросійські політики, російські банки, енергетичні компанії, а потім приходять солдати,
– заявив Микола Давидюк.
Відтак, він вважає, що поява таких опитувань – це певний дзвіночок, але не катастрофа. Ба більше, це дзвіночок передовсім для самої Словаччини, бо Україна вже жне плоди тої "соціології", яка була в нас.
"Чи втратимо ми Словаччину? Ні не втратимо – ні як союзника, ні як партнера. Адже всі розуміють страх і ненависть щодо росії, навіть проросійські уряди", – запевнив політолог.
Як приклад він навів випадок з Угорщиною, яка начебто проросійська, але щойно Євросоюз думає забрати фінансування, як вона одразу біжить назад у Європу.
Що не так зі словацькою соціологією
- Мовить про неоднозначне опитування "Як справи, Словаччина?". Згідно з ним, буцімто понад половина населення Словаччини схиляється до перемоги росії у війні, перемоги України натомість хочуть трохи більше як 30%.
- Водночас, до цього опитування є одразу кілька запитань щодо його об'єктивності. По-перше, через маніпулятивність питання: замість просто обрати сторону, яку підтримують словаки, їм пропонували шкалу від 1 до 10, де 1 – бажання однозначної перемоги росії, а 10 – однозначної перемоги України.
- Крім того, сумнівними є й терміни проведення опитування. Його буцімто провели ще в липні. Водночас у світ воно з'явилося лише зараз – через два місяці. Для чого була така тривала пауза між проведенням і публікацією – питання відкрите.