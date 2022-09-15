Українцям точно не варто перейматися результатами цього опитування, адже соціологія там явно маніпулятивна. Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк.

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Сумнівне соцопитування

Результати цього опитування з'явилися в українському інформаційному просторі як якийсь вкид. Експерт не виключає, що це може бути й справжня соціологія, але хто її міряв – невідомо.

Давайте задамо собі просте питання: ви чули хоч раз про цю соціологічну компанію? Тому зараз плакати, що ми "втратили" Словаччину… Там зараз вибори, проросійський уряд хоче прийти до влади, скинули проєвропейський уряд, який допомагав Україні,

– пояснює Микола Давидюк.

Він наголошує, що уряд скинули завдяки високим цінам на газ. У цьому, мовляв, і є план путіна – високими цінами скидати уряди й призначати свої.

"Чи можна під це російським політтехнологам замовляти соціологію? Та 100%. Взяли маніпулятивні питання: "Чи хочете ви, щоб війна в Європі зупинилася й завершилася криза?" Так, хочемо – 99%", – розповідає політолог.

Він пригадав, які афілійовані з медведчуком соціологи проводили опитування, які показували буцімто "підтримку путіна в Україні". Втім, де зараз медведчук і його політтехнологи – усім відомо.

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Спершу соціологія – потім солдати

Фахівець відзначив, що такі "опитування" є частиною плану поширення "руского міра". Мовляв, після такої соціології приходять солдати її "вставляти" в голови – ґвалтують, вбивають і крадуть словацькі пральні машинки.

Це все згодом. Першою приходить "соціологія", приходять проросійські політики, російські банки, енергетичні компанії, а потім приходять солдати,

– заявив Микола Давидюк.

Відтак, він вважає, що поява таких опитувань – це певний дзвіночок, але не катастрофа. Ба більше, це дзвіночок передовсім для самої Словаччини, бо Україна вже жне плоди тої "соціології", яка була в нас.

"Чи втратимо ми Словаччину? Ні не втратимо – ні як союзника, ні як партнера. Адже всі розуміють страх і ненависть щодо росії, навіть проросійські уряди", – запевнив політолог.

Як приклад він навів випадок з Угорщиною, яка начебто проросійська, але щойно Євросоюз думає забрати фінансування, як вона одразу біжить назад у Європу.

Що не так зі словацькою соціологією