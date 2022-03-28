О награждении Зеленского рассказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Об этом он сообщил ночью на 28 марта.

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Путин решил повторить в Украине то, что Советский Союз сделал в 1968 году в Чехословакии. Он использует военную силу, чтобы подавить человеческое стремление к демократии,

– сказал Хегер.

Политик подчеркнул, что такие действия президента России неприемлемы.

К теме смотрите ночное видеообращение Зеленского к украинцам: