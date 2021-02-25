Словакия одобрила стратегию внешней политики на 2021 год. В ней предусмотрели направления сотрудничества с Украиной и поддержку ее стремлений вступления в Североатлантический альянс.

Словакия будет поддерживать усилия международного сообщества по урегулированию конфликта на Донбассе и территориальную целостность Украины. В частности, будет поддерживать Трехстороннюю контактную группу и миссию ОБСЕ.

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Что еще говорят в Словакии

Стабильная и демократическая Украина остается в интересах Словакии.

Страна намерена только углублять политический диалог и сотрудничество, помогая в реформах.

Словакия продолжит поддерживать евроатлантические стремления Украины и продвигать ее приоритет в повестке дня ЕС и НАТО. Важно, что страна и дальше будет поддерживать позиции ЕС в отношении России, в частности, санкции.

Важно, что страна и дальше будет поддерживать позиции ЕС в отношении России, в частности, санкции. Государство примет участие в Крымской платформе. Также словацкие специалисты присоединятся к международным миссиям в Украине: ОБСЕ, EUAM, EUBAM.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года прибыл в Словакию с рабочим визитом. Там он встретился с президентом Зузаной Чапутовой. После переговоров удалось подписать ряд соглашений.

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