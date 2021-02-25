Словакия официально обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО
Словакия одобрила стратегию внешней политики на 2021 год. В ней предусмотрели направления сотрудничества с Украиной и поддержку ее стремлений вступления в Североатлантический альянс.
Источник:Правительство Словакии
Словакия будет поддерживать усилия международного сообщества по урегулированию конфликта на Донбассе и территориальную целостность Украины. В частности, будет поддерживать Трехстороннюю контактную группу и миссию ОБСЕ.
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Что еще говорят в Словакии
- Стабильная и демократическая Украина остается в интересах Словакии.
- Страна намерена только углублять политический диалог и сотрудничество, помогая в реформах.
- Словакия продолжит поддерживать евроатлантические стремления Украины и продвигать ее приоритет в повестке дня ЕС и НАТО. Важно, что страна и дальше будет поддерживать позиции ЕС в отношении России, в частности, санкции.
- Государство примет участие в Крымской платформе. Также словацкие специалисты присоединятся к международным миссиям в Украине: ОБСЕ, EUAM, EUBAM.
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