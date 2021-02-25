Словаччина офіційно зобов'язалась підтримувати вступ України в НАТО
Словаччина схвалила стратегію зовнішньої політики на 2021 рік. У ній передбачили напрямки співпраці з Україною та підтримку її прагнень вступу до Північноатлантичного альянсу.
Джерело:Уряд Словаччини
Словаччина підтримуватиме зусилля міжнародної спільноти щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та територіальну цілісність України. Зокрема, підтримуватиме Тристоронню контактну групу та місію ОБСЄ.
Важливо Чому Україна – досі не в НАТО та яка в цьому роль Росії
Що ще кажуть у Словаччині
- Стабільна та демократична Україна залишається в інтересах Словаччини.
- Країна має намір лише поглиблювати політичний діалог і співпрацю, допомагаючи в реформах.
- Словаччина продовжить підтримувати євроатлантичні прагнення України і просувати її пріоритет в порядку денному ЄС і НАТО. Важливо, що країна й надалі підтримуватиме позиції ЄС щодо Росії, зокрема, санкції.
- Держава також візьме участь у Кримській платформі. Також словацькі спеціалісти долучаться до міжнародних місій в Україні: ОБСЄ, EUAM, EUBAM.
Читайте також Зеленський привітав Словаччину з національним святом
Поділитися новиною