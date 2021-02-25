Словаччина схвалила стратегію зовнішньої політики на 2021 рік. У ній передбачили напрямки співпраці з Україною та підтримку її прагнень вступу до Північноатлантичного альянсу.

Словаччина підтримуватиме зусилля міжнародної спільноти щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та територіальну цілісність України. Зокрема, підтримуватиме Тристоронню контактну групу та місію ОБСЄ. Важливо Чому Україна – досі не в НАТО та яка в цьому роль Росії Що ще кажуть у Словаччині Стабільна та демократична Україна залишається в інтересах Словаччини.

Країна має намір лише поглиблювати політичний діалог і співпрацю, допомагаючи в реформах.

Словаччина продовжить підтримувати євроатлантичні прагнення України і просувати її пріоритет в порядку денному ЄС і НАТО. Важливо, що країна й надалі підтримуватиме позиції ЄС щодо Росії, зокрема, санкції.

Важливо, що країна й надалі підтримуватиме позиції ЄС щодо Росії, зокрема, санкції. Держава також візьме участь у Кримській платформі. Також словацькі спеціалісти долучаться до міжнародних місій в Україні: ОБСЄ, EUAM, EUBAM. Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року прибув до Словаччини з робочим візитом. Там він зустрівся із президенткою Зузаною Чапутовою. Після перемовин вдалось підписати низку угод. Читайте також Зеленський привітав Словаччину з національним святом