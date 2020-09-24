Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває у Словаччині. Вранці 24 вересня він зустрівся з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Урочиста церемонія зустрічі лідерів України та Словаччини відбулась перед Президентським палацом у Братиславі – палацом Грассалковичів. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Як відбувалась зустріч Зеленського та Чапутової

Хлопець та дівчина у національних словацьких костюмах зустріли Зеленського з хлібом та сіллю перед палацом Грассалковичів. Президент подарував квіти Чапутовій. Усі присутні, окрім лідерів країн, були в масках.



Зеленського зустріли з хлібом та сіллю / Фото Офісу Президента

Словацький військовий оркестр виконав гімни обох країн, після чого Зеленський та Чапутова привітались з делегаціями України та Словаччини.

Після огляду строю воїнів словацької почесної варти Президент України зробив запис у Книзі почесних гостей.



Президент України зробив запис у Книзі почесних гостей / Фото Офіс Президента

Потім лідери України та Словаччини розпочали переговори віч-на-віч. Вони тривали близько пів години. Після цього розпочалась зустріч Зеленського та Чапутової разом з членами делегацій від України та Словаччини, в результаті якої підписали двосторонні угоди.

Після зустрічі делегацій заплановано провести пресконференцію.

Які угоди підписали на зустрічі у Словаччині

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словаччини Андрій Долежал підписали угоду про відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород".

Нарешті після стількох місяців простою ми з’єднаємо Закарпаття авіаційним сполученням з іншими регіонами та з закордоном,

– написав Криклій у телеграмі.

Підписання цієї угоди буде сприяти зміцненню відносин України та Словаччини та розширювати можливості міжнародних авіаперевезень.

Угоду уклали на невизначений термін. Вона почне діяти після отримання останнього письмового повідомлення про завершення процедур, які необхідні для реалізації цієї угоди.

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З ким ще зустрінеться Зеленський у Словаччині

Президент прибув до Словаччини ввечері 23 вересня. Там він також зустрінеться з прем’єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем та Головою Національної ради Словацької Республіки Борисом Колларом.

Очікується, що представники обох країн підпишуть низку двосторонніх угод.

Дивіться відео церемонії зустрічі президентів України та Словаччини:



Зеленський подарував президентці Словаччини квіти / Фото Офісу Президента



Президента України зустріли хлопець та дівчина у словацьких національних костюмах / Фото Офісу Президента



Президенти оглянули стрій воїнів почесної варти / Фото Офісу Президента