Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні готові ініціювати створення штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді. Розміститися вона має у Києві.

Докладніше про заяву Зеленського щодо протидії пропаганді та дезінформації

Відповідні слова український президент виголосив під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє 24 канал.

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На переконання Зеленського, катаклізми стали буденністю. І хоча світ звик до жахливих новин, які "все ще шокують", але він їх швидко забуває, "коли у глобальному порядку денному вибухає нова інформаційна бомба".

Водночас він підкреслив, що наша планета – не така велика, і більше немає поняття чужої війни. Тому треба зважати на інформаційні загрози світу, коли дезінформація та фейкові новини можуть впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчий процес.

Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді,

– зауважив президент України.

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Коротко про 75 сесію Генасамблеї ООН

Щороку у вересні у Нью-Йорку проходить нова сесія Генеральної асамблеї ООН.

У 2020 році святкують 75 річницю заснування ООН. Офіційне відкриття сесії відбулось 15 вересня.

21 вересня пройшло урочисте відзначення річниці, 22 вересня почались загальні дебати країн-учасниць.

Президент Росії Володимир Путін 22 вересня теж виступив на сесії. Це сталось вперше з 2015 року. Господар Кремля переконував, що світову економіку не вдасться швидко відновити та скаржився на санкції.

22 вересня Зеленський вже виступав в ООН. Президент, зокрема, у своїй промові порівняв агресію Росії із початком Другої світової війни.

Обидва виступи Зеленського відбувалися у форматі відеоконференції.

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського в ООН 23 вересня