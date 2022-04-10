Ранее невакцинированные люди, а также прибывшие из "красных зон" должны были зарегистрироваться на специальном сайте правительства Словакии eHranica по прибытии в страну. Отныне эта обязательная регистрация была отменена.

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Для невакцинированных лиц, которые направляются в Словакию, отменили и обязательное прохождение карантина.

Добавим, что въезд в Словакию разрешен всем лицам, убегающим от войны России в Украине, а также гражданам других стран, которые находятся в Украине. Въезд разрешен для лиц, которые не имеют действующего проездного документа (биометрического паспорта).

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