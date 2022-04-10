Раніше невакциновані люди, а також ті, хто прибув із "червоних зон" повинні були зареєструватися на спеціальному сайті уряду Словаччини eHranica після прибуття до країни. Відтепер цю обов’язкову реєстрацію скасували.

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Для невакцинованих осіб, які прямують до Словаччини, скасували й обов’язкове проходження карантину.

Додамо, що в’їзд до Словаччини дозволений всім особам, які втікають від війни Росії в Україні, а також громадянам інших країн, які перебувають в Україні. В’їзд дозволено для осіб, які не мають діючого проїзного документа (біометричного паспорта).

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