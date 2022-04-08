Прем'єр наголосив, що його країна продовжить допомагати Україні. Від героїзму українців та їхнього успіху залежить безпека цілої Європи.
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Хегер зауважив, що Україна має право отримати статус кандидата в Євросоюз. Прем'єр розповів, що колись його країні простягнули руку допомоги. Тепер настала черга Словаччини допомогти Україні.
Хегер також наголосив: з допомогою європейських країн Україна здобуде перемогу над російською агресією.
Володимир Зеленський заявив, що Словаччина підтримує Україну не лише словами, а й реальними кроками.
Вдячний Хегеру і всьому словацькому народу за необхідну військову допомогу, а також теплий прийом наших людей,
– наголосив український лідер.
Спільний брифінг президента Зеленського і прем'єра Хегера: дивіться відео
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