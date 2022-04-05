Словакия очень зависит от России в поставках газа. Однако ее правительство призывает не нарушать контракты, в которых говорится об оплате в евро.

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Словакия не будет платить за газ в рублях

Гегер заявил, что Словакия будет действовать в унисон из ЕС против требований России по платежам за газ в рублях. 1 апреля Еврокомиссия заявила, что европейские компании, чьи контракты на поставку предусматривают оплату в евро или долларах, не должны удовлетворять требование страны-агрессорки.

В этой ситуации единство является ключевым, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и платежей в евро,

– отметил премьер.

Он сказал об этом после того, как Сулик заявил, что Словакия будет работать вместе с Европой, однако будет платить за газ в рублях, чтобы ее не отрезали от потока.

"Поток газа не должен останавливаться. Если есть условие платить в рублях, то мы будем платить в рублях", – отметил министр.

Словацкая газовая компания SPP произвела последний платеж за газ в евро. По словам Сулика, следующая оплата должна состояться 20 мая, что еще дает время для размышлений.

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