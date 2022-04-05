Словаччина дуже залежить від Росії в постачанні газу. Однак її уряд закликає не порушувати контрактів, у яких мовиться про оплату в євро.

До теми Міністр економіки Словаччини заявив про готовність оплачувати поставки газу у рублях

Словаччина не платитиме за газ у рублях

Геґер заявив, що Словаччина діятиме в унісон з ЄС проти вимог Росії щодо платежів за газ у рублях. 1 квітня Єврокомісія заявила, що європейські компанії, чиї контракти на постачання передбачають оплату в євро або доларах, не повинні задовольняти вимогу країни-агресорки.

У цій ситуації єдність є ключовим, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та платежів у євро,

– зазначив прем'єр.

Він сказав про це після того, як Сулік заявив, що Словаччина працюватиме разом з Європою, однак платитиме за газ в рублях, щоб її не відрізали від потоку.

"Потік газу не повинен зупинятися. Якщо є умова платити в рублях, то ми платитимемо в рублях", – зазначив міністр.

Словацька газова компанія SPP здійснила останній платіж за газ в євро. За словами Суліка, наступна оплата має відбутися 20 травня, що ще дає час на роздуми.

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