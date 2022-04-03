Сулік заявив, що Словаччина не може повністю відмовитися від російського газу. Він визнав, що цю "занадто прагматичну позицію" може критикувати уряд.

До теми Словаччина висилає одразу 35 російських дипломатів: їхні дії суперечать Віденській конвенції

"Щоб не відмовлятися від газу, ми будемо платити російською валютою, якщо не домовимося про інше", – сказав Сулік.

Німеччина не платитиме рублями

Росіяни вирішили шантажувати Європу й змусити платити за газ рублями. Окупанти хочуть помститися так званим недружнім до них країнам. Таку вимогу зокрема відкинув уряд Німеччини.

Згодом, 31 березня Володимир Путін ухвалив указ, що компанії з "недружніх країн" мають відкривати рахунки у Газпромбанку та оплачувати у доларах чи євро. Згодом банк переводитиме все в рублі й передаватиме Газпрому.

Зауважте – кого росіяни вважають ворогами: дивіться відео