Про це він написав у твітер. Відомо, що серед іншого, міністри обговорювали необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України.

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Про що говорили Кулеба та Бербок

Насамперед Кулеба висловив подяку за відмову Німеччини розраховуватися із Росією рублями.

Я розмовляв з Анналеною Бербок і подякував Німеччині за відмову платити за експорт російського природного газу в рублях,

– розповів він.

Також міністр наголосив на необхідності введення нових жорстких санкцій проти Росії та принагідно проінформував Бербок про події на передовій.

Однак найголовнішим питанням України залишається постачання зброї. Відтак, Кулеба ще раз звернув увагу на зміцнення обороноздатності нашої армії.

Необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України є нагальною,

– зазначив міністр в ході розмови.

Нагадаємо, що в Росії вирішили приймати оплату за газ у рублях від країн, які підтримали Україну та наклали санкцію на країну-агресорку. Однак в Німеччині не пристали на таку пропозицію. Тож попередні домовленості про оплату в євро залишаються в силі.

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