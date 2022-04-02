У переговорах з окупантами наша група діє з позиції сили та не йде на поступки ворогу. Це стало можливим завдяки героїчним ЗСУ, які не дають окупантам отримати жодної переваги у війні.

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Переговорні позиції України

Як зазначив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, чим більша ефективність ЗСУ, тим більш прагматичною позиція буде у нашої групи.

90% переговорної позиції України формують успішні дії ЗСУ,

– підкреслив він.

Також Подоляк додав, що допомога західних партнерів допоможе нашим героям організувати ідеальний переговорний плацдарм та отримати більше, ніж вимагає Україна зараз.

Окрім того, він підкреслив – Україна має кордони, які визнав світ у 1991 році, про жодну їх зміну мова не піде ніколи. Наразі наша група вимагає, щоб російські війська відійшли туди, де вони були 23 лютого, після чого розпочнеться реальний переговорний процес.

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