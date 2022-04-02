Під час візиту до звільненого від російських військ Ірпеня Арестович заявив, що певні дії щодо звільнення Маріуполя вже застосовуються.

До теми На Півдні й Сході ще будуть жорсткі бої, але після них у Росії навряд чи будуть якісь резерви

Він зауважив, що Маріуполь потрібно звільнити й переконаний, що все вирішиться на нашу користь.

Маріуполь треба звільнити, ми не можемо його кинути. І певні дії ми застосовуємо вже. Якщо перша доля війни переважно вирішувалась кампанією на півночі, то зараз друга – на сході. В залежності від її вирішення буде і зрозуміло. Я думаю на нашу користь все вирішиться, у них немає резерву на те, щоб продовжувати активно цю фазу,

– заявив радник ОП.

Все повинно вирішитись за 2 – 3 тижні

Арестович вважає, що на збір необхідних резервів росіянам потрібно щонайменше 2 – 3 місяці. Тим часом санкції доб'ють економіку країни-агресорки.

Тобто зараз протягом 2 – 3 тижнів має бути вирішено. Я часто казав 2 – 3 тижні, але це від початку другої фази. От зараз вона починається. Думаю за три доби вони активно мають піти. І після цього 2 тижні вирішать все,

– сказав Арестович.

Чому окупанти навряд повернуться на північ Київщини

Радник Офісу Президента також вважає, що російські війська вже не повернуться на північ Київської області. Все тому, що вони переносять основні зусилля на схід, а мобілізаційного потенціалу, щоб організувати велике угруповання, Росія наразі немає.

Вони сюди не повернуться точно. Бо щоб сюди повернутися потрібно щонайменше створити таке саме угруповування. На що вони не здатні, у них немає мобілізаційного потенціалу. А до того ж з чисто військової точки зору, зараз вони переносять зусилля на схід, Маріуполь. Тобто вони через Росію повертаються, а через Бєлгород через Куп'янськ перезапускаються. Але в Бєлгороді з ними постійно щось трапляється,

– зауважив він.

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