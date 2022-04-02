Во время визита в освобожденный от российских войск Ирпень Арестович заявил, что определенные действия по освобождению Мариуполя уже применяются.

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Он отметил, что Мариуполь нужно освободить и убежден, что все решится в нашу пользу.

Мариуполь нужно освободить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже применяем. Если первая судьба войны решалась кампанией на севере, то сейчас вторая – на востоке. В зависимости от ее решения будет понятно. Я думаю в нашу пользу все решится, у них нет резерва на то, чтобы активно продолжать эту фазу,

– заявил советник ОП.

Все должно решиться за 2 – 3 недели

Арестович считает, что на сбор необходимых резервов россиянам требуется не менее 2 – 3 месяцев. Между тем, санкции добьют экономику страны-агрессора.

То есть сейчас в течение 2-3 недель должно быть решено. Я часто говорил 2 – 3 недели, но это было с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается. Думаю через трое суток они активно должны уйти. И после этого 2 недели решат все,

– сказал Арестович.

Почему оккуавнты вряд ли вернутся на север Киевщины

Советник Офиса Президента также считает, что российские войска уже не вернутся на север Киевской области. Все потому, что они переносят основные усилия на восток, а мобилизационного потенциала, чтобы организовать большую группировку, у России пока нет.

Они сюда не вернутся точно. Потому что чтобы сюда вернуться нужно как минимум создать такую ​​же группировку. На что они не способны, у них нет мобилизационного потенциала. К тому же с чисто военной точки зрения, сейчас они переносят усилия на восток, Мариуполь. То есть они через Россию возвращаются, а через Белгород через Купянск перезапускаются. Но в Белгороде с ними постоянно что-нибудь случается,

– заметил он.

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