По информации Министерства иностранных дел Словакии, они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Важно В Словакии могут разместить более 2 тысяч военных НАТО

Также МИД Словакии обратился в посольство России с конкретным требованием.

Министерство иностранных дел одновременно настоятельно призывает посольство России, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях,

– говорится в сообщении.

Словакия поддерживает Украину

В Украину 11 марта прибыл генпрокурор Словакии Марош Жилинка. Здесь он будет работать над привлечением России к ответственности за военные преступления.

Недавно Словакия приступила к собственному уголовному производству для расследования военных преступлений России в национальной юрисдикции. Также страна поддержала нас в Международном уголовном суде.