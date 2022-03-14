По информации Министерства иностранных дел Словакии, они должны покинуть страну в течение 72 часов.
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Также МИД Словакии обратился в посольство России с конкретным требованием.
Министерство иностранных дел одновременно настоятельно призывает посольство России, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях,
– говорится в сообщении.
Словакия поддерживает Украину
В Украину 11 марта прибыл генпрокурор Словакии Марош Жилинка. Здесь он будет работать над привлечением России к ответственности за военные преступления.
Недавно Словакия приступила к собственному уголовному производству для расследования военных преступлений России в национальной юрисдикции. Также страна поддержала нас в Международном уголовном суде.
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