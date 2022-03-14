За інформацією Міністерства закордонних справ Словаччини, вони повинні покинути країну протягом 72 годин.

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Також МЗС Словаччини звернулося до посольства Росії із конкретною вимогою.

Міністерство закордонних справ одночасно настійно закликає посольство Росії, щоб його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини,

– мовиться у повідомленні.

Словаччина підтримує Україну

В Україну 11 березня прибув генпрокурор Словаччини Марош Жилінка. Тут він працюватиме над притягненням Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Нещодавно Словаччина розпочала власне кримінальне провадження для розслідування воєнних злочинів Росії в національній юрисдикції. Також країна підтримала нас у Міжнародному кримінальному суді.

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