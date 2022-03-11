До повномасштабного нападу путінських військ на Україну словаки не підтримували розміщення солдатів НАТО у своїй країні. Після атаки Росії 24 лютого настрій змінився.
Зверніть увагу Україна звернулася до МАГАТЕ та НАТО з проханням закрити небо над нашою країною
У Словаччині підтримують своє членство в НАТО
Наразі батальйон посиленої передової присутності (EFP), ймовірно, складатиметься з:
- 600 солдатів з Чехії;
- 200 військових з Нідерландів;
- 100 – з Польщі;
- 400 військовослужбовців із США;
- 700 солдатів Альянсу з Німеччини.
До вторгнення Росії в Україну членство в НАТО схвалювали 45% населення Словаччини, наразі, за останнім опитуванням, ця цифра змінилася на 61%.
У Міністерстві оборони Словаччини заявили, що загроза Росії є "достатньою причиною, щоб змінити традиційну словацьку плутанину в громадському сприйнятті закордонних справ".
Зауважте, що сили EFP створили після російської окупації українського Криму. Вони вже присутні в Польщі, Литві, Латвії та Естонії.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Зауважте – Повідомлення Міноборони України: дивіться відео