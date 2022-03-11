До повномасштабного нападу путінських військ на Україну словаки не підтримували розміщення солдатів НАТО у своїй країні. Після атаки Росії 24 лютого настрій змінився.

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У Словаччині підтримують своє членство в НАТО

Наразі батальйон посиленої передової присутності (EFP), ймовірно, складатиметься з:

600 солдатів з Чехії;

200 військових з Нідерландів;

100 – з Польщі;

400 військовослужбовців із США;

700 солдатів Альянсу з Німеччини.

До вторгнення Росії в Україну членство в НАТО схвалювали 45% населення Словаччини, наразі, за останнім опитуванням, ця цифра змінилася на 61%.

У Міністерстві оборони Словаччини заявили, що загроза Росії є "достатньою причиною, щоб змінити традиційну словацьку плутанину в громадському сприйнятті закордонних справ".

Зауважте, що сили EFP створили після російської окупації українського Криму. Вони вже присутні в Польщі, Литві, Латвії та Естонії.

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