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      Словакия в условиях дефицита хотела купить в Украине 2 миллиона масок

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      Премьер-министр Словакии заявил, что Украина в условиях внутреннего недостатка была готова продать масок на более 1 миллион евро. Однако Министр иностранных дел Украины отмечает: если такое соглашение между странами и могло состояться, то только вне закона.

      Маски, которые подготовили якобы для Словакии, продали Германии. Об этом в эфире словацкого телеканала Ta3 заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, информирует Цензор.НЕТ.

      О контрабанде 40 тысяч медицинских масок хотели вывезти из Украины в Польшу

      Мы уже приготовили чемодан с 1,2 миллиона евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их,
      – рассказал Пеллегрини.

      Однако, неизвестно пока, кто вел переговоры со Словакией: частная компания или государственное учреждение. Как и неизвестно то, кто установил цену на украинскую маску в 0,6 евро (если поделить 1 миллион 200 тысяч евро на 2 миллиона масок – 24 канал).

      На такое заявление уже отреагировал министр МИД Дмитрий Кулеба. В своем твиттере он отметил, что если такое дело и могло состояться, то только вне рамок закона.

      Почему это преступление?

      Потому что по решению Кабмина 12 марта экспорт медицинских масок и других средств защиты запрещен. Вывозить такие предметы за пределы Украины запрещено вплоть до 1 июня 2020 года. Соответствующее решение чиновники приняли из-за дефицита на внутреннем рынке, а также, чтобы избежать спекуляции и искусственного завышения цен.

      Нельзя вывозить из Украины такие медсредства:

      • водонепроницаемые лабораторные костюмы;
      • перчатки с других полимерных материалов;
      • перчатки медицинские нестерильные неталькованые нитриловые;
      • перчатки неопудренные из нитрила;
      • халаты изоляционные медицинские одноразовые;
      • маски медицинские;
      • очки защитные;
      • щитки защитные;
      • респираторы класса защиты не ниже FFP2.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Новости Украины Словакия Здоровье Дмитрий Кулеба – новости
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