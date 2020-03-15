Словакия в условиях дефицита хотела купить в Украине 2 миллиона масок
Премьер-министр Словакии заявил, что Украина в условиях внутреннего недостатка была готова продать масок на более 1 миллион евро. Однако Министр иностранных дел Украины отмечает: если такое соглашение между странами и могло состояться, то только вне закона.
Маски, которые подготовили якобы для Словакии, продали Германии. Об этом в эфире словацкого телеканала Ta3 заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, информирует Цензор.НЕТ.
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Мы уже приготовили чемодан с 1,2 миллиона евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их,
– рассказал Пеллегрини.
Однако, неизвестно пока, кто вел переговоры со Словакией: частная компания или государственное учреждение. Как и неизвестно то, кто установил цену на украинскую маску в 0,6 евро (если поделить 1 миллион 200 тысяч евро на 2 миллиона масок – 24 канал).
На такое заявление уже отреагировал министр МИД Дмитрий Кулеба. В своем твиттере он отметил, что если такое дело и могло состояться, то только вне рамок закона.
Почему это преступление?
Потому что по решению Кабмина 12 марта экспорт медицинских масок и других средств защиты запрещен. Вывозить такие предметы за пределы Украины запрещено вплоть до 1 июня 2020 года. Соответствующее решение чиновники приняли из-за дефицита на внутреннем рынке, а также, чтобы избежать спекуляции и искусственного завышения цен.
Нельзя вывозить из Украины такие медсредства:
- водонепроницаемые лабораторные костюмы;
- перчатки с других полимерных материалов;
- перчатки медицинские нестерильные неталькованые нитриловые;
- перчатки неопудренные из нитрила;
- халаты изоляционные медицинские одноразовые;
- маски медицинские;
- очки защитные;
- щитки защитные;
- респираторы класса защиты не ниже FFP2.