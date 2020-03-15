Словакия в условиях дефицита хотела купить в Украине 2 миллиона масок

Премьер-министр Словакии заявил, что Украина в условиях внутреннего недостатка была готова продать масок на более 1 миллион евро. Однако Министр иностранных дел Украины отмечает: если такое соглашение между странами и могло состояться, то только вне закона.

Маски, которые подготовили якобы для Словакии, продали Германии. Об этом в эфире словацкого телеканала Ta3 заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, информирует Цензор.НЕТ.

О контрабанде 40 тысяч медицинских масок хотели вывезти из Украины в Польшу

Мы уже приготовили чемодан с 1,2 миллиона евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их,

– рассказал Пеллегрини.

Однако, неизвестно пока, кто вел переговоры со Словакией: частная компания или государственное учреждение. Как и неизвестно то, кто установил цену на украинскую маску в 0,6 евро (если поделить 1 миллион 200 тысяч евро на 2 миллиона масок – 24 канал).

На такое заявление уже отреагировал министр МИД Дмитрий Кулеба. В своем твиттере он отметил, что если такое дело и могло состояться, то только вне рамок закона.

Якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт до 1.06 заборонено. Спроби компаній на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати — незаконні. Жорстко блокуватимемо. Здоров’ям громадян не торгуємо. https://t.co/Q2j7jYVrUL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2020

Почему это преступление?

Потому что по решению Кабмина 12 марта экспорт медицинских масок и других средств защиты запрещен. Вывозить такие предметы за пределы Украины запрещено вплоть до 1 июня 2020 года. Соответствующее решение чиновники приняли из-за дефицита на внутреннем рынке, а также, чтобы избежать спекуляции и искусственного завышения цен.

Нельзя вывозить из Украины такие медсредства: