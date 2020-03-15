Словаччина в умовах дефіциту хотіла купити в України 2 мільйони масок
Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що Україна в умовах внутрішньої нестачі була готова продати масок на понад 1 мільйон євро. Однак мііністр закордонних справ України зазначає: якщо така угода між країнами і могла відбутися, то лише поза законом.
Маски, які підготували нібито для Словаччини, продали Німеччині. Про це в ефірі словацького телеканалу Ta3 заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, інформує Цензор.НЕТ.
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Ми вже приготували валізу з 1,2 мільйон євро готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх,
– розповів Пеллегріні.
Чому це злочин?
Тому що за рішенням Кабміну 12 березня експорт медичних масок та інших засобів захисту заборонений. Вивозити такі предмети за межі України заборонено аж до 1 червня 2020 року. Відповідне рішення урядовці ухвалили через дефіцит на внутрішньому ринку, а також, аби уникнути спекуляції та штучного завищення цін.
Не можна вивозити з України такі медзасоби:
- водонепроникні лабораторні костюми;
- рукавички із інших полімерних матеріалів;
- рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
- рукавички неопудрені з нітрилу;
- халати ізоляційні медичні одноразові;
- маски медичні;
- окуляри захисні;
- щитки захисні;
- респіратори класу захисту не нижче FFP2.