Словаччина в умовах дефіциту хотіла купити в України 2 мільйони масок

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що Україна в умовах внутрішньої нестачі була готова продати масок на понад 1 мільйон євро. Однак мііністр закордонних справ України зазначає: якщо така угода між країнами і могла відбутися, то лише поза законом.

Маски, які підготували нібито для Словаччини, продали Німеччині. Про це в ефірі словацького телеканалу Ta3 заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, інформує Цензор.НЕТ.Джерело:

Про контрабанду 40 тисяч медичних масок хотіли вивезти з України в Польщу

Ми вже приготували валізу з 1,2 мільйон євро готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх,

– розповів Пеллегріні.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181600

Однак, невідомо поки, хто вів переговори зі Словаччиною: приватна компанія чи державна установа. Як і невідомо те, хто встановив ціну на українську маску у 0,6 євро (якщо поділити 1 мільйон 200 тисяч євро на 2 мільйони масок – 24 канал).

На таку заяву вже відреагував міністр МЗС Дмитро Кулеба. У своєму твітері він зазначив, що якщо така справ і могла відбутися, то лише поза рамками закону.

Якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт до 1.06 заборонено. Спроби компаній на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати — незаконні. Жорстко блокуватимемо. Здоров’ям громадян не торгуємо. https://t.co/Q2j7jYVrUL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2020

Чому це злочин?

Тому що за рішенням Кабміну 12 березня експорт медичних масок та інших засобів захисту заборонений. Вивозити такі предмети за межі України заборонено аж до 1 червня 2020 року. Відповідне рішення урядовці ухвалили через дефіцит на внутрішньому ринку, а також, аби уникнути спекуляції та штучного завищення цін.

Не можна вивозити з України такі медзасоби: