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      Словаччина в умовах дефіциту хотіла купити в України 2 мільйони масок

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      Словаччина хотіла купити в України масок на понад мільйон євро / unsplash.com

      Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що Україна в умовах внутрішньої нестачі була готова продати масок на понад 1 мільйон євро. Однак мііністр закордонних справ України зазначає: якщо така угода між країнами і могла відбутися, то лише поза законом.

      Маски, які підготували нібито для Словаччини, продали Німеччині. Про це в ефірі словацького телеканалу Ta3 заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, інформує Цензор.НЕТ.Джерело:

      Про контрабанду 40 тисяч медичних масок хотіли вивезти з України в Польщу

      Ми вже приготували валізу з 1,2 мільйон євро готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх, 
      – розповів Пеллегріні.

      Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181600

      Однак, невідомо поки, хто вів переговори зі Словаччиною: приватна компанія чи державна установа. Як і невідомо те, хто встановив ціну на українську маску у 0,6 євро (якщо поділити 1 мільйон 200 тисяч євро на 2 мільйони масок – 24 канал).
       
      На таку заяву вже відреагував міністр МЗС Дмитро Кулеба. У своєму твітері він зазначив, що якщо така справ і могла відбутися, то лише поза рамками закону. 

      Чому це злочин?

      Тому що за рішенням Кабміну 12 березня експорт медичних масок та інших засобів захисту заборонений. Вивозити такі предмети за межі України заборонено аж до 1 червня 2020 року. Відповідне рішення урядовці ухвалили через дефіцит на внутрішньому ринку, а також, аби уникнути спекуляції та штучного завищення цін.

      Не можна вивозити з України такі медзасоби:

      • водонепроникні лабораторні костюми;
      • рукавички із інших полімерних матеріалів;
      • рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
      • рукавички неопудрені з нітрилу;
      • халати ізоляційні медичні одноразові;
      • маски медичні;
      • окуляри захисні;
      • щитки захисні;
      • респіратори класу захисту не нижче FFP2.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Новини України Словаччина Здоров'я Дмитро Кулеба – новини
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