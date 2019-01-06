Словакию засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

Словакию замели мощные снегопады. В некоторых регионах страны даже объявили первый уровень опасности.

Заметать снегом Словакию начало еще 4 января, информирует Mukachevo.net.

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Да, в некоторых районах северо-запада, на горных склонах, выпало до 100 сантиметров, а в высших точках от 120 до 190 сантиметров снега.

Снег в Словакии

Также водителей предупреждают об опасности на дорогах из-за осадков. Поэтому многие дороги перекрыты, так как видимость при сильном снегопаде ограничена.