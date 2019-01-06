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      Словакию засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

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      Снег в Словакии
      Снег в Словакии / Фото из открытых источников

      Словакию замели мощные снегопады. В некоторых регионах страны даже объявили первый уровень опасности.

      Заметать снегом Словакию начало еще 4 января, информирует Mukachevo.net.

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      Да, в некоторых районах северо-запада, на горных склонах, выпало до 100 сантиметров, а в высших точках от 120 до 190 сантиметров снега.

      сніг Словаччина

      Снег в Словакии

      Также водителей предупреждают об опасности на дорогах из-за осадков. Поэтому многие дороги перекрыты, так как видимость при сильном снегопаде ограничена.

      сніг у Словаччинісніг СловаччинаСніг Словаччина
      Снег в Словакии

      Смотрите видео: в Словакии выпало много снега
       

       

      Теги: Погода Словакия
      Источник: 24 Канал
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