Словаччину засипало снігом: вражаючі фото та відео
Словаччину замели потужні снігопади. У деяких регіонах країни навіть оголосили перший рівень небезпеки.
Замітати снігом Словаччину почало ще 4 січня, інформує Mukachevo.net.
Читайте також: Негода в окупованому Криму: 11 туристів потрапили у снігову пастку
Так, у деяких районах північного заходу, на гірських схилах, випало до 100 сантиметрів, а у найвищих точках від 120 до 190 сантиметрів снігу.
Сніг у Словаччині
Також водіїв попереджають про небезпеку на дорогах через опади. Тому багато доріг перекрито, так як видимість при сильному снігопаді обмежена.
Сніг у Словаччині
Дивіться відео: у Словаччині випало багато снігу
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня8 вересня 2012 , 16:00 3
Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом25 грудня 2011 , 14:03 0
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня 2018 , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня 2018 , 15:00