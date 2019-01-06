Словаччину засипало снігом: вражаючі фото та відео

Словаччину замели потужні снігопади. У деяких регіонах країни навіть оголосили перший рівень небезпеки.

Замітати снігом Словаччину почало ще 4 січня, інформує Mukachevo.net.

Читайте також: Негода в окупованому Криму: 11 туристів потрапили у снігову пастку

Так, у деяких районах північного заходу, на гірських схилах, випало до 100 сантиметрів, а у найвищих точках від 120 до 190 сантиметрів снігу.

Сніг у Словаччині

Також водіїв попереджають про небезпеку на дорогах через опади. Тому багато доріг перекрито, так як видимість при сильному снігопаді обмежена.

Сніг у Словаччині

Дивіться відео: у Словаччині випало багато снігу