Уже известно, что в результате взрыва на заводе Melamin пострадали более двадцати человек. Власти города призывают жителей оставаться дома и закрыть все окна.

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По данным гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий, пожар на 10:30 утра удалось ликвидировать.

Пожар на химическом предприятии в Словении: видео с последствиями взрыва

Одна из самых больших больниц Словении активировала протокол инцидента с массовыми жертвами, а двух пострадавших с завода уже доставили в эту больницу.

По информации местных СМИ, взрыв был настолько мощным, что почувствовали его люди в соседних зданиях.

Сейчас на месте инцидента находятся машины скорой помощи, главную дорогу в Кочевье, где расположен завод, закрыли.

Худший промышленный пожар в истории Словении

В Службе гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщают, что на месте работают пожарно-спасательные и медицинские подразделения, а также мобильное подразделение экологической лаборатории. К спасению был привлечен вертолет.

Добавим, что завод Melamin, где прогремел взрыв, классифицируется как объект большего риска для окружающей среды в соответствии с экологическим законодательством. Компания Melamin – один из крупнейших работодателей региона, занимающийся изготовлением смолы для лакокрасочных материалов деревообрабатывающей, строительной и текстильной промышленности.

Учитывая количество пострадавших в результате инцидента, СМИ называют сегодняшний промышленный пожар наихудшим в истории Словении.

С 1995 года было зафиксировано 17 промышленных пожаров, которые в основном приводили только к материальному ущербу.

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