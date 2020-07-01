В Словении после разоблачения коррупционной схемы с закупкой защитных средств задержали министра экономики Здравко Почивалшека. Министр внутренних дел Алеш Хойс ушел в отставку.

Правительство оказывало покровительство определенным предприятиям

Главу министерства экономики подозревают в том, что он оказывал правительственную поддержку определенным фирмам по производству средств защиты. Об этом сообщает DW.

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Эти предприятия, однако, изготавливали некачественные защитные маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

Министр внутренних дел считает, что скандал – политический

На скандал со своим коллегой по правительству отреагировал министр внутренних дел. Алеш Хойс назвал расследование политически мотивированным и объявил об отставке. Сам глава МВД о деле узнал только 30 июня, ведь им занималось отдельное подразделение полиции.

Сам Почивалшек своей вины не признает. Национальное бюро расследований Словении уже провело у министра обыски.

Словенцы протестовали против действующего правительства

Отметим, что весной начались массовые акции протеста за отставку действующего правительства. Словенцы выезжали на протесты на велосипедах во время карантина. После послаблений ограничений митинги проводили уже в стандартной форме.



Весной словенцы протестовали против действий правительства / Фото EPA