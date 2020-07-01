У Словенії після викриття корупційної схеми з закупівлею захисних засобів затримали міністра економіки Здравко Почівалшека. Міністр внутрішніх справ Алеш Хойс пішов у відставку.

Уряд надавав протекцію певним підприємствам

Очільника міністерства економіки підозрюють у тому, що він надавав урядову підтримку певним фірмам з виробництва засобів захисту. Про це повідомляє DW.

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Ці підприємства, проте, виготовляли неякісні захисні маски та апарати штучної вентиляції легень.

Міністр внутрішніх справ вважає, що скандал – політичний

На скандал зі своїм колегою по уряду відреагував міністр внутрішніх справ. Алеш Хойс назвав розслідування політично вмотивованим і оголосив про відставку. Сам очільник МВС про справу дізнався лише 30 червня, адже нею займався окремий підрозділ поліції.

Сам Почівалшек своєї провини не визнає. Національне бюро розслідувань Словенії уже провело у міністра обшуки.

Словенці протестували проти чинного уряду

Зазначимо, що навесні розпочались масові акції протесту за відставку чинного уряду. Словенці виїжджали на протести на велосипедах під час карантину. Після послаблень обмежень мітинги проводили уже в стандартній формі.



Навесні словенці протестували проти дій уряду / Фото EPA