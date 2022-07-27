Словения предоставит нам оборудование для разминирования. Об этом на совместном брифинге рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.

Кстати Украина, Польша и Словения станут участниками пилотного проекта ID Wallet

О чем договорились

В целом Словения будет активно участвовать в восстановлении Украины. Уже есть первые проекты по городам-побратимам. В частности, в Харькове. Речь идет о восстановлении общественного транспорта и Харьковского института протезирования.

Украинские и словенские органы в сфере кибербезопасности подписали меморандум о взаимопонимании. Это усилит защиту от российских хакеров.



Таня Файон посетила Ирпень / Фото Киевской ОВА

Кроме того, говорили о поддержке Украины на пути в ЕС, противодействии энергетическому шантажу россии и усилению санкций.

Если смотреть на Словению, размер ее экономики и сравнить ее с помощью, которую эта страна предоставила Украине, мы только тогда можем осознать, насколько много эта страна сделала для нас,

– заметил Кулеба.

Визит Файон: что известно

Министр иностранных дел Словении Таня Файон посетила Ирпень. Она была поражена масштабами разрушений города.



Министр была поражена масштабами разрушений / Фото Киевской ОВА

Также дипломат встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Политик рассказал, что Словения готовит новый пакет помощи для Украины и готова к началу новых программ, в частности, по реабилитации пострадавших от войны украинцев.

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