В Черкассах во время сессии горсовета возник конфликт между мэром Анатолием Бондаренко и лидером местного "Нацкорпуса" Дмитрием Кухарчуком. Оппоненты были готовы применить силу и кулаки, но охранники не допустили развития драки.

Ни активист, ни мэр в толкотне не пострадали, но свой "первозданный вид" потерял силуэт городского головы, вырезанный из картона.

К теме В Черкассах будут судить экс-депутата, заказавшего убийство заместителя городского главы

Что известно об инциденте

Во время своей речи черкасский глава националистов Дмитрий Кухарчук обвинил главу города в:

коррупции,

пустых обещаниях

в придачу: объявил о создании движения против него.

Анатолий Бондаренко, в свою очередь, тоже за словом в карман не полез. И, как положено, предложил "выйти, чтобы по-мужски поговорить". Но его с Кухарчуком разняла охрана. Тогда же глава города выразил свое возмущение в маску.

Поломаю салагу... иди сюда, я тебя поломаю!

– заявил мэр.

Конфликт в Черкасском горсовете: видео

Обратите внимание! Андрей Бондаренко известен тем, что в прошлом году самовольно смягчал карантин в Черкассах, вопреки постановлению правительства.