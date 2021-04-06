Иди сюда, я тебя поломаю, – мэр Черкасс едва не подрался с активистом
В Черкассах во время сессии горсовета возник конфликт между мэром Анатолием Бондаренко и лидером местного "Нацкорпуса" Дмитрием Кухарчуком. Оппоненты были готовы применить силу и кулаки, но охранники не допустили развития драки.
Источник:Телеграм-канал Perepichka News
Ни активист, ни мэр в толкотне не пострадали, но свой "первозданный вид" потерял силуэт городского головы, вырезанный из картона.
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Что известно об инциденте
Во время своей речи черкасский глава националистов Дмитрий Кухарчук обвинил главу города в:
- коррупции,
- пустых обещаниях
- в придачу: объявил о создании движения против него.
Анатолий Бондаренко, в свою очередь, тоже за словом в карман не полез. И, как положено, предложил "выйти, чтобы по-мужски поговорить". Но его с Кухарчуком разняла охрана. Тогда же глава города выразил свое возмущение в маску.
Поломаю салагу... иди сюда, я тебя поломаю!
– заявил мэр.
Конфликт в Черкасском горсовете: видео
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