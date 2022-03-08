В СМИ появилась информация, напомним, будто бы работникам Организации Объединенных Наций запретили употреблять слово "война" в описаниях событий в Украине. А вместо этого говорить "военное нападение" или "конфликт".

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Обращение Зеленского от 8 марта: "С ООН ми все выяснили"

Впрочем, впоследствии в самой организации эту информацию опровергли. Что не удивительно – это было бы просто шоком для всего мира, если бы в ООН людей заставляли повторять российскую ложь.

Видимо, вы видели сегодня новость, что ООН якобы не считает российское вторжение войной. Это возмутило многих, и не только в Украине. Но мы все выяснили: в ООН не будет лжи и подыгрывания агрессору

– сказал на этот счет президент Зеленский.

И добавил: "Слово "война" будет звучать на этой площадке. Потому что это – правда. Мы не позволим никому в мире игнорировать страдания наших людей".

Полное видео вечерней постройки Владимира Зеленского от 8 марта: