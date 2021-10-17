Именно поэтому якобы Путин отдельно общается с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Меркель. В свою очередь, они отдельно разговаривают с Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Песков убеждает, мол, Путин отвечает за свои слова.



Он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно,

- сказал пресс-секретарь.

Путин не собирается в ближайшее время встречаться с Зеленским

Песков также заявил, что встреча Зеленского и Путина в ближайшее время маловероятна. В России вменяют Украине "неправильность действий". Мол, Киев выходит из минских соглашений.

По словам Пескова, встрече препятствует законопроект о переходном периоде.

Что известно о встрече Зеленского и Путина