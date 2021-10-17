Саме тому начебто Путін окремо спілкується з президентом Франції Макроном та канцлеркою Німеччини Меркель. Своєю чергою, вони окремо розмовляють із Зеленським. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

До теми Закидають Україні вихід з мінських угод: у Путіна поки не планують зустрічі з Зеленським

Пєсков переконує, мовляв, Путін відповідає за свої слова.

Він говорить те, що робить, і робить те, що говорить. І коли ось це не стикується з іншими співрозмовниками, то це дуже-дуже складно,

– сказав прессекретар.

Путін не збирається найближчим часом зустрічатись із Зеленським