Исследовательница американской НКО Rand Дара Массикот заявила, что страна-агрессор может привлечь крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться".

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Эксперт из Штатов также отметила, что Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы.

Полномасштабное вторжение – второй сценарий

Кроме этого, Дара Массикот озвучила еще один сценарий развития событий – полномасштабное вторжение.

Однако исследовательница американской НКО Rand такой вариант назвала маловероятным, потому что для этого России понадобится больше военнослужащих, многие могут погибнуть.

Обратите внимание! По информации Алексея Данилова, возле границ Украины не прослеживают существенный рост числа российских военных, поэтому он считает вторжение маловероятным.

Угроза вторжения России: что известно

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Там отметили, что Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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