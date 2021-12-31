Исследовательница американской НКО Rand Дара Массикот заявила, что страна-агрессор может привлечь крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться".
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Эксперт из Штатов также отметила, что Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы.
Полномасштабное вторжение – второй сценарий
Кроме этого, Дара Массикот озвучила еще один сценарий развития событий – полномасштабное вторжение.
Однако исследовательница американской НКО Rand такой вариант назвала маловероятным, потому что для этого России понадобится больше военнослужащих, многие могут погибнуть.
Угроза вторжения России: что известно
- Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.
- Там отметили, что Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.