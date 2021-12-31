Дослідниця американської НКО Rand Дара Массікот заявила, що країна-агресор може залучити крилаті та балістичні ракети, з якими українським системам ППО "складно буде впоратися".
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Експертка зі Штатів також зазначила, що Росія може використовувати важку артилерію та вогнемети.
Повномасштабне вторгнення – другий сценарій
Окрім цього, Дара Массікот озвучила ще один сценарій розвитку подій – повномасштабне вторгнення.
Однак дослідниця американської НКО Rand такий варіант назвала малоймовірним, тому що для цього Росії знадобиться більше військовослужбовців, багато з яких можуть загинути.
Загроза вторгнення Росії: що відомо
- Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.
- Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.