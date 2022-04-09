Об этом в эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Валерий Калиновский. По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси после поражения России попытается что-либо предлагать Украине.

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"Думаю, если будет зафиксировано поражение Путина, то он (Лукашенко – 24 канал) его быстро предаст. Будет, к примеру, предлагать восстанавливать дороги", – сказал Валерий Калиновский.

Однако журналист добавил, очевидно, Лукашенко не понимает, что слишком крепко "завязался" с Путиным в один преступный тандем.

Путин будет держаться за Лукашенко – Калиновский

В то же время, уже анонсировали новую встречу в России – Калиновский предположил, что Путин вызывает Лукашенко как раз, чтобы удержать его, иметь дополнительные логистические возможности.

Возможно, снова будет убеждать, чтобы белорусские солдаты шли (воевать против Украины – 24 канал), многое может быть,

– заявил Валерий Калиновский.

"Путин не захочет так легко отвергать его, очень много Лукашенко знает, во многом информированный соучастник. Путин будет держаться за Лукашенко до последнего", – отметил журналист.

Валерий Калиновский о намерениях Лукашенко: смотрите видео