В Государственной службе чрезвычайных ситуаций отметили, что необходимо обеспечить большой запас воды. Пища должна быть не портящейся и не требующей приготовления.

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Необходимо иметь средства для фильтрации воды. Речь идет о специальных фильтрах или таблетках. Подготовьте также фонарик и свечи, заряженные павербанки.



Советы от ГСЧС / Изображение ГСЧС



Что брать с собой в укрытие / Изображение ГСЧС



Что положить в рюкзак / Изображение ГСЧС

Как действовать, когда разрушили дом

В Совете национальной безопасности и обороны рассказали, что, когда вы оказались под завалами, попробуйте высвободить руки и ноги и оценить окружающую ситуацию. Следует осторожно разобрать завал, но не трогать, на чем все держится. Попытайтесь чем-то укрыться, чтобы не терять тепло. Ждите помощи.

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