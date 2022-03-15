У Державній службі надзвичайних ситуацій зазначили, що слід забезпечити великий запас води. Їжа повинна бути такою, що не псується й не потребує приготування.

До теми Що робити при переломах, вивихах та забоях: відео порад від ДСНС

Необхідно мати засоби для фільтрації води. Мовиться про спеціальні фільтри або таблетки. Підготуйте також ліхтарик та свічки, заряджені павербанки.



Поради від ДСНС / Зображення ДСНС



Що брати з собою в укриття / Зображення ДСНС



Що покласти у рюкзак / Зображення ДСНС

Як діяти, коли зруйнували будинок

У Раді національної безпеки та оборони розповіли, що коли ви опинилися під завалами, то спробуйте вивільнити руки та ноги та оцінити навколишню ситуацію. Слід обережно розібрати завал, але не чіпати те, на чому все тримається. Спробуйте чимось вкритися, щоб не втрачати тепло. Чекайте на допомогу.

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