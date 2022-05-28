Мельниченко разбогател еще в годы распада Советского Союза. До недавнего времени он владел АО СУЭК и минерально-химической компанией EuroChem Group AG.

Интересно Российским олигархам могут разрешить избежать санкций в обмен на деньги для Украины, – СМИ

Олигарх отказался от долей в своих компаниях за день до введения санкций

Мельниченко 8 марта в день своего 50-летия отказался от долей в Сибирской угольной энергетической компании и компании EuroChem Group AG. Да, его жена Александра Мельниченко стала их бенефициарной владелицей. Об этом на условиях анонимности рассказали сразу три человека, приближенные к олигарху.

До этого Мельниченко владел обеими компаниями через сеть трастов и корпораций, простирающихся от Москвы и швейцарского города Цуг до Кипра и Бермудских островов. С 2006 года супруга Мельниченко была второй в очереди после супруга в списке бенефициарных владельцев в доверительных документах. Это означало, что она унаследовала право собственности на компании в случае его смерти.

Однако, после вторжения России в Украину Мельниченко обеспокоился тем, что попадет под санкции Европейского Союза против страны-агрессорки. Именно поэтому он сообщил, что выходит на пенсию. Это привело к той же цепи изменений в доверительных документах, которые произошли бы, если бы олигарх умер.

В швейцарском филиале EuroChem подтвердили, что Александра Мельниченко заменила мужа на позиции бенефициарного владельца.

После ухода ее основателя основное бенефициарное право собственности на траст, владеющий 90% акций глобальной компании по производству удобрений, автоматически перешло к его жене,

– говорится в заявлении компании.

Обратите внимание! Мельниченко основал СУЭК и EuroChem 20 лет назад. По версии Forbes, он занимает 8 строчку в рейтинге самых богатых людей России, имея состояние в 18 миллиардов долларов.

Санкции не коснулись жены олигарха

Европейский Союз 9 марта ввел санкции против Мельниченко за его близость к Кремлю. Они включают замораживание активов олигарха, запрет на въезд в ЕС и запрет субъектам Евросоюза предоставлять ему деньги.

Однако эти ограничения не относятся к его жене, дочери и сыну. Кроме того, Великобритания 15 марта также внесла Мельниченко в санкционный список. На следующий день ограничения против него ввела и Швейцария.

В марте после введения санкций ЕС Мельниченко заявил, что война в Украине – "действительно трагическая". Также он призвал всех к миру. Спикер миллиардера тогда заявил, что у Мельниченко нет никаких "политических принадлежностей".

Обратите внимание, что мероприятие ввело мощные санкции против многих российских компаний и олигархов, пытаясь заставить оккупантов уйти из Украины. Однако некоторые подсанкционные бизнесмены, включая Роман Абрамович и Владимир Евтушенков, передали свои активы друзьям и членам семьи.

В свою очередь, передача Мельниченко права собственности на СУЭК и EuroChem имела далеко идущие последствия. После пересмотра, который длился несколько недель, швейцарские финансовые органы пришли к выводу, что обе компании могут продолжать работать в обычном режиме. Ведь олигарх вроде бы больше с ними не связан. В СУЭК и EuroChem сообщили, что британские и немецкие финансовые регуляторы также пришли к схожим выводам.

Заметьте Сын Жириновского Игорь Лебедев сменил фамилию и взял другие инициалы

СУЭК и EuroChem продолжают работать

После завершения обзоров в конце апреля СУЭК и EuroChem смогли возобновить распределение миллионов долларов в виде процентных выплат владельцам облигаций. Обратите внимание, что в прошлом году эти компании имели доход в размере 9,7 и 10,2 миллиарда долларов соответственно.

В последние недели СУЭК и EuroChem также обратились к западным клиентам, показав им документы с новой структурой собственности. Это было нужно для того, чтобы убедить всех в безопасности ведения бизнеса с "бывшими" компаниями Мельниченко.

В Швейцарии в Секретариате по экономическим вопросам (SECO) заявили, что ни СУЭК, ни EuroChem не находятся под санкциями. Мол, Мельниченко больше не является бенефициаром. Однако Секретариат ищет подтверждения, что EuroChem больше не будет предоставлять российскому миллиардеру деньги.

"Компания и ее руководство в письменной форме гарантировали SECO, что швейцарские санкции будут полностью соблюдены, и, в частности, никакие средства или экономические ресурсы не будут предоставлены лицам, которые попали под санкции", - сообщили в Секретариате.

Швейцарские власти отстояли свое решение не распространять санкции на жену Мельниченко и его бывшие компании, ссылаясь на то, что ЕС такие ограничения также не вводил.

"В этом случае мы сделали то же, что сделал ЕС", – отметил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

По его словам, Швейцария опасается, что введение санкций против EuroChem в то время когда цены на удобрения выросли в большинстве стран мира, может иметь ужасные последствия для рынков сельского хозяйства.

К теме Удар в спину: в Казахстане заморозили 21,5 миллиона долларов в филиалах российских банков

Мельниченко подал иск в суд, потому что якобы не является приближенным к Путину

В Европейской комиссии заявили, что не располагают информацией о передаче имущества Мельниченко его жене. Однако ЕС готов закрыть лазейки, позволяющие россиянам и компаниям страны-агрессоры избегать санкций. В частности, недавно обнародовали предложения, направленные на криминализацию шагов в обход ограничений, в частности, путем передачи имущества членам семьи.

Когда ЕС объявлял о санкциях, то Мельниченко назвали членом "самого влиятельного круга российских бизнесменов, имеющих тесные связи с российским правительством". Олигарх был среди десятков российских бизнесменов, встретившихся с главой Кремля Владимиром Путиным в день вторжения России в Украину, чтобы обсудить влияние санкций. Именно это, по мнению Евросоюза, демонстрирует тесные связи Мельниченко с Кремлем.

Тогда спикер олигарха опроверг принадлежность бизнесмена к ближайшему окружению Путина. Он заявил, что будет оспаривать санкции в суде. 17 мая Мельниченко подал апелляцию в Генеральный суд ЕС, рассматривающий жалобы на европейские институции.

Интересно! В Италии 12 марта также конфисковали роскошную яхту Мельниченко – 470-футовую Sailing Yacht A стоимостью 530 миллионов евро.

Будет интересно – Денисенко объяснил, почему Путин был счастливым, когда ввели санкции против Абрамовича и других олигархов: видео