Мельниченко розбагатів ще в роки розпаду Радянського Союзу. Донедавна він володів АТ СУЕК і мінерально-хімічною компанією EuroChem Group AG.

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Олігарх відмовився від часток у своїх компаніях за день до запровадження санкцій

Мельниченко 8 березня, в день свого 50-річчя, відмовився від часток в Сибірській вугільній енергетичній компанії та компанії EuroChem Group AG. Так, його дружина Олександра Мельниченко стала їхньою бенефіціарною власницею. Про це на умовах анонімності розповіли одразу 3 людини, наближені до олігарха.

До цього Мельниченко володів обома компаніями через мережу трастів і корпорацій, що тягнуться від Москви та швейцарського міста Цуг до Кіпру та Бермудських островів. З 2006 року дружина Мельниченка була другою в черзі після чоловіка в списку бенефіціарних власників у довірчих документах. Це означало, що вона успадкувала б право власності на компанії в разі його смерті.

Проте після вторгнення Росії в Україну Мельниченко занепокоївся тим, що потрапить під санкції Європейського Союзу проти країни-агресорки. Саме тому він повідомив, що виходить на пенсію. Це спричинило той самий ланцюжок змін у довірчих документах, які відбулися б, якби олігарх помер.

У швейцарській філії EuroChem підтвердили, що Олександра Мельниченко замінила свого чоловіка на позиції бенефіціарного власника.

Після відходу її засновника основне бенефіціарне право власності на траст, який володіє 90% акцій глобальної компанії з виробництва добрив, автоматично перейшло до його дружини,

– мовиться в заяві компанії.

Зверніть увагу! Мельниченко заснував СУЕК і EuroChem 20 років тому. За версією Forbes, він посідає 8 сходинку в рейтингу найбагатших людей Росії, маючи статки у 18 мільярдів доларів.

Санкції не торкнулися дружини олігарха

Європейський Союз 9 березня ввів санкції проти Мельниченка за його близькість до Кремля. Вони включають заморожування активів олігарха, заборону в'їзду до ЄС та заборону суб'єктам Євросоюзу надавати йому гроші.

Однак ці обмеження не стосуються його дружини, доньки та сина. Окрім цього, Велика Британія 15 березня також внесла Мельниченка до санкційного списку. Наступного дня обмеження проти нього ввела і Швейцарія.

У березні після введення санкцій ЄС Мельниченко заявив, що війна в Україні – "справді трагічна". Також він закликав усіх до миру. Речник мільярдера тоді заявив, що Мельниченко не має жодних "політичних приналежностей".

Зауважте, що захід запровадив потужні санкції проти багатьох російських компаній та олігархів, намагаючись змусити окупантів піти з України. Проте деякі підсанкційні бізнесмени, включаючи Романа Абрамовича та Володимира Євтушенкова, передали свої активи друзям та членам сім'ї.

Своєю чергою, передача Мельниченком права власності на СУЕК та EuroChem мала далекосяжні наслідки. Після перегляду, який тривав кілька тижнів, швейцарські фінансові органи дійшли до висновку, що обидві компанії можуть продовжувати працювати у звичайному режимі. Адже олігарх буцімто більше з ними не пов'язаний. В СУЕК і EuroChem повідомили, що британські та німецькі фінансові регулятори також дійшли схожих висновків.

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СУЕК і EuroChem продовжують працювати

Після завершення оглядів наприкінці квітня СУЕК і EuroChem змогли відновити розподіл мільйонів доларів у вигляді процентних виплат власникам облігацій. Зауважте, що торік ці компанії мали дохід у розмірі 9,7 і 10,2 мільярда доларів відповідно.

Останніми тижнями СУЕК і EuroChem також звернулися до західних клієнтів, показавши їм документи з новою структурою власності. Це було потрібно для того аби переконати усіх в безпечності ведення бізнесу з "колишніми" компаніями Мельниченка.

У Швейцарії в Секретаріаті з економічних питань (SECO) заявили, що ні СУЕК, ні EuroChem не перебувають під санкціями. Мовляв, Мельниченко більше не є бенефіціаром. Однак також Секретаріат шукає підтвердження, що EuroChem більше не надаватиме російському мільярдеру гроші.

"Компанія та її керівництво у письмовій формі гарантували SECO, що швейцарські санкції будуть повністю дотримані, і, зокрема, що жодні кошти чи економічні ресурси не будуть надані особам, які потрапили під санкції", – повідомили у Секретаріаті.

Швейцарська влада відстояла своє рішення не поширювати санкції на дружину Мельниченка та на його колишні компанії, посилаючись на те, що ЄС такі обмеження також не вводив.

"У цьому випадку ми зробили те саме, що зробив ЄС", – зазначив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен.

За його словами, Швейцарія побоюється, що введення санкцій проти EuroChem в той час, коли ціни на добрива зросли в більшості країн світу, може мати жахливі наслідки для ринків сільського господарства.

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Мельниченко подав позов до суду, бо буцімто не є наближеним до Путіна

У Європейській комісії заявили, що не мають інформації про передачу майна Мельниченка його дружині. Проте ЄС готовий закрити лазівки, які дозволяють росіянам і компаніям країни-агресорки уникати санкцій. Зокрема, нещодавно оприлюднили пропозиції, спрямовані на криміналізацію кроків в обхід обмежень, зокрема шляхом передачі майна членам сім'ї.

Коли ЄС оголошував про санкції, то Мельниченка назвали членом "найвпливовішого кола російських бізнесменів, які мають тісні зв'язки з російським урядом". Олігарх був серед десятків російських бізнесменів, які зустрілися з очільником Кремля Володимиром Путіним у день вторгнення Росії в Україну, щоб обговорити вплив санкцій. Саме це, на думку Євросоюзу, демонструє тісні зв'язки Мельниченка з Кремлем.

Тоді речник олігарха спростував належність бізнесмена до найближчого оточення Путіна. Він заявив, що оскаржуватиме санкції у суді. 17 травня Мельниченко подав апеляцію до Генерального суду ЄС, який розглядає скарги на європейські інституції.

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