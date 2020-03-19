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      Случай – несложный, – заместитель мэра Мариуполя рассказала о состоянии больного коронавирусом

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      В Донецкой области зафиксировали первый случай заболевания Covid-19. Коронавирус обнаружили у 52-летнего мужчины, который недавно вернулся из Египта.

      Заместитель городского главы Мариуполя Ксения Сухова в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказала, что сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии, чувствует себя хорошо. Он снабжен необходимым медицинским оборудованием, специалистами, медикаментами.

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      По ее словам, врачи уже отметили, что случай – несложный, так как мужчина вызвал скорую, как только начались первые симптомы заболевания.

      Бригада, которая приехала на вызов, отправила пациента с повышенной температурой и кашлем в специализированное заведение. Сейчас он находится в отдельном боксе, где ему оказывается необходимая помощь,
      – сообщила Ксения Сухова.

      Справка. В СМИ распространилась информация о том, что по возвращении из Египта мужчина не самоизолировался, а продолжил ходить на работу.

      Ксения Сухова избегала ответа на вопрос, посещал ли мужчина место работы. Она лишь отметила, что те люди, которые контактировали с ним, находятся на самоизоляции, которая продлится 14 дней, в том числе и под наблюдением врачей первичного звена.

      На вопрос, установила ли власть присутствие мужчины на заводе по прибытии из-за границы, заместитель городского главы снова рассказала о самоизоляции людей, контактировавших с больным.

      Люди, которые были контактные, они сами к нам обращались. Он не имел симптомов заболевания, то есть не был опасным. Но те люди, на которых он указал, а также его семья сейчас находятся на самоизоляции дома, под наблюдением врачей. Все они сегодня здоровы и не имеют никаких симптомов заболевания,
      – сообщила Ксения Сухова.

      Обратите внимание! Однако утверждение представительницы города Мариуполь, что у него не было симптомов и поэтому он не мог заразить людей, не совсем правильно. Мужчина мог заразиться как в Египте, так и в Украине.

      Ксения Сухова также рассказала, что по состоянию на 19 марта в Мариуполе есть 54 аппарата для искусственной вентиляции легких, еще 19 – в закупке. "Поэтому мы обеспечены медицинским оборудованием, специалистами, средствами индивидуальной защиты. Сегодня мы готовы принимать пациентов и предоставлять профессиональную помощь", – отметила она.

      Также заместитель городского главы Мариуполя рассказала, что на сегодня есть 5 подозрений на заражение коронавирусом в городе, поэтому эти образцы должны отправить в лабораторию Киева.

      Симптоми коронавірусу
      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Новости Мариуполя
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