Випадок – нескладний, – заступниця мера Маріуполя розповіла про стан хворого на коронавірус

У Донецькій області зафіксували перший випадок захворювання на Covid-19. Коронавірус виявили у 52-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Єгипту.

Заступниця міського голови Маріуполя Ксенія Сухова в ефірі програми «Про головне» на 24 каналі розповіла, що наразі чоловік перебуває у задовільному стані, почувається добре. Він забезпечений необхідним медичним обладнанням, фахівцями, медикаментами.

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За її словами, лікарі вже відзначили, що випадок – нескладний, тому що чоловік викликав швидку, як тільки мав перші симптоми захворювання.

Бригада, яка приїхала на виклик, відправила пацієнта з підвищеною температурою та кашлем до спеціалізованого закладу.Наразі він перебуває в окремому боксі, де йому надається необхідна допомога,

– повідомила Ксенія Сухова.

Довідка. У ЗМІ поширилася інформація про те, що після повернення з Єгипту, чоловік не самоізолювався, а продовжив ходити на роботу.

Ксенія Сухова уникала відповіді на питання, чи відвідував чоловік місце роботи. Вона лише зазначила, що ті люди, які контактували з ним, перебувають на самоізоляції, яка триватиме 14 днів, зокрема, й під наглядом лікарів первинної ланки.

На питання, чи встановила влада присутність чоловіка на заводі після прибуття з-за кордону, заступниця міського голови знову розповіла про самоізоляцію людей, які контактували з хворим.

Люди, які були контактні, вони самі до нас зверталися. Він не мав симптомів захворювання, тобто, не був небезпечним. Але ті люди, на яких він вказав, а такою його родина зараз перебувають на самоізоляції вдома, під наглядом лікарів. Всі вони на сьогодні здорові, і не мають ніякизх симптомів захворювання,

– повідомила Ксенія Сухова.

Зверніть увагу! Однак твердження представниці міста Маріполя, що в нього не було симптомів, і тому він не міг заразити людей, не зовсім правильне. Чоловік міг заразитися як в Єгипті, так і в Україні.

Ксенія Сухова також розповіла, що станом на 19 березня в Маріуполі є 54 апарати для штучної вентиляції легень, ще 19 – в закупці. "Тому ми забезпечені медичним обладнанням, фахівцями,засобами індивідуального захисту. Сьогодні ми готові приймати пайцієнтів і надавати фахову допомогу", – зазначила вона.

Також заступниця міського голови Маріуполя розповіла, що на сьогодні є 5 підозр на зараження коронавірусом у місті, тому ці зразки мають відправити в лабораторію Києва.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу