Холодова, гулявшего по австрийской столице с семьей, заметили журналисты "Украинской правды". Ситуацию прокомментировал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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"Прошла уже почти неделя с момента, когда стало известно, что во время военного положения нардеп уехал в австрийскую столицу, пропускает пленарные заседания, а реакции на это нет. Ни от Государственного бюро расследований, ни тем более – от партии "Слуга народа", по списку которой Холодов прошел в парламент", – написал Алексей Голобуцкий в фейсбуке.

Сам Холодов на вопросы журналистов не смог дать исчерпывающий ответ.

А что люди делают в Вене? Какое-то время у меня есть здесь, – сказал народный избранник.

При этом, как стало известно, он пропустил не менее двух заседаний Верховной Рады.

"Когда в августе журналисты обнаружили элитных беженцев (Столара, Абрамовича, Суркиса) на Лазурном побережье, то была хотя бы какая-то реакция. ДБР тогда приступило к проверке обстоятельств пересечения границы всех "героев", а в Раде был депутатский запрос в адрес спикера "о нарушении дисциплины и норм депутатской этики" и о досрочном прекращении полномочий народных депутатов. А тут молчок. Депутат на спецзадании? Из сюжета, где он разгуливает с семьей, – не похоже", – отмечает Голобуцкий.

В "Слуге народа" должны требовать объяснений от Холодова, – Голобуцкий

По мнению политического эксперта, руководство "Слуги народа" обязано требовать от Холодова:

публичных объяснений его действий,

предоставления украинскому народу информации об обстоятельствах выезда за границу,

информации о количестве пропущенных дней на рабочем месте в парламенте.

В случае, если это не будет сделано или будет сделано "на отвяжись" – предоставить жесткую политическую оценку действиям Холодова, публично осудить его действия, прекратить депутатские полномочия "бойца венского батальона" и извиниться за него перед украинским народом.

К слову, Холодов прошел в парламент в списке "Слуги народа" под номером 22. Заместитель председателя комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике. Является кумом оксаны марченко, жены государственного предателя виктора медведчука.

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