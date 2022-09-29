Холодова, який гуляв по австрійській столиці із сім'єю, помітили журналісти "Української правди". Ситуацію прокоментував політичний експерт Олексій Голобуцький.
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"Пройшов уже майже тиждень з моменту, коли стало відомо, що під час воєнного стану нардеп виїхав до австрійської столиці, пропускає пленарні засідання, а реакції на це нема. Ні від Державного бюро розслідувань, ні тим більше – від партії "Слуга народу", по списку якої Холодов пройшов до парламенту", – написав Олексій Голобуцький у фейсбуці.
Сам Холодов на запитання журналістів не зміг дати вичерпної відповіді.
А що люди роблять у Відні? Якийсь час маю тут, – сказав народний обранець.
При цьому, як стало відомо, він пропустив щонайменше два засідання Верховної Ради.
"Коли у серпні журналісти виявили елітних біженців (Столара, Абрамовича, Суркіса) на Лазурному узбережжі, то була хоча б якась реакція. ДБР тоді розпочало перевірку обставин перетину кордону всіх "героїв", а в Раді був депутатський запит на адресу спікера "про порушення дисципліни та норм депутатської етики" і про дострокове припинення повноважень народних депутатів. А тут мовчок. Депутат на спецзавданні? Із сюжету, де він розгулює із сім'єю, – не схоже", – відзначає Голобуцький.
У "Слузі народу" мали б вимагати пояснень від Холодова, – Голобуцький
На думку політичного експерта, керівництво "Слуги народу" зобов'язане вимагати від Холодова:
- публічних пояснень його дій,
- надання українському народу інформації про обставини виїзду за кордон,
- поінформувати про кількість пропущених днів на робочому місці у парламенті.
У разі, якщо цього не буде зроблено або буде зроблено "на відчепись" – надати жорстку політичну оцінку діям Холодова, публічно засудити його дії, припинити депутатські повноваження "бійця віденського батальйону" і вибачитися за нього перед українським народом.
До слова, Холодов пройшов до парламенту у списку "Слуги народу" під номером 22. Заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Є кумом оксани марченко, дружини державного зрадника віктора медведчука.
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