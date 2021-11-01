Выборы прошли в округе №184, что на Херсонщине, и в № 197 в Черкасской области.

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Каковы предварительные результаты

"Слуги" говорят, что в округе № 184 подсчитали 67% бюллетеней:

Сергей Козырь, "Слуга народа" – около 67%,

Игорь Йосипенко, "Европейская Солидарность" – около 12%.

В округ № 197 подсчитано 86,5%:

Виталий Войцеховский, "Слуга Народа" – около 50,5%,

Владислав Голуб, самовыдвиженец-около 29%.

В ЦИК отметили, что сейчас проработали около 50% окружных протоколов. Согласно им, Козырь имеет 65%, а Войцеховский – 47%.

Почему происходили довыборы

Нардепом от 184 округа был Игорь Колыхаев. Потом он стал мэром Херсона. Зато представитель 197 округа Александр Скичко занял должность главы Черкасской ОГА.

Кроме этого, 31 октября проходили выборы городского головы Харькова. По результатам экзитполов, победу одерживает Игорь Терехов – секретарь мэрии.