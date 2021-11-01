Вибори пройшли в окрузі №184, що на Херсонщині, та у № 197 – на Черкащині.

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Які попередні результати

"Слуги" кажуть, що в окрузі № 184 підрахували 67% бюлетенів: Сергій Козир, "Слуга Народу" – близько 67%,

Ігор Йосипенко, "Європейська Солідарність" – близько 12%. В округ № 197 підраховано 86,5%: Віталій Войцехівський, "Слуга Народу" – близько 50,5%,

Владислав Голуб, самовисуванець – близько 29%. Натомість у ЦВК зазначили, що наразі опрацювали близько 50% окружних протоколів. Відповідно до них, Козир має 65%, а Войцехівський – 47%.

Чому відбувались довибори

Нардепом від 184 округу був Ігор Колихаєв. Потім він став мером Херсона. Натомість представник 197 округу Олександр Скічко обійняв посаду глави Черкаської ОДА.

Крім цього, 31 жовтня відбувались вибори міського голови Харкова. За результатами екзитполів, перемогу здобуває Ігор Терехов – секретар мерії.